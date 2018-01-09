الحوار في الأزمة الكورية

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
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المحادثات المحتملة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية أمر جيّد وضروري

 

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