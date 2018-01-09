الحوار مع جارتها الجنوبية

المصدر:
  • جيم ماتيس - وزير الدفاع الأميركي
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الضغط الدولي على كوريا الشمالية هو سبب عرضها الحوار مع جارتها الجنوبية

 

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