الضغط الدولي على كوريا الشمالية هو سبب عرضها الحوار مع جارتها الجنوبية
الضغط الدولي على كوريا الشمالية هو سبب عرضها الحوار مع جارتها الجنوبية
اشتهرت صحيفة «نيويورك تايمز» بتشددها في التثبت من صحة أخبارها إلى درجة كان يقال إنها لا تجد أخباراً تصلح للنشر. على أية
أذكر أن قارئاً عزيزاً يتابع مقالي منذ سنوات طويلة، سألني عن سبب كتابتي عن الروايات التي أقرأها، حيث لا يجدها ذات قيمة
وباء الفوضى الذي يتسلل من بلد عربي إلى آخر لم يكن وليد الصدفة، ولولا الحاضنات التي ترعى الإرهاب والتخريب وتساعد في
ليس مستبعداً أن يكون «صراع الأجنحة» سبباً في اندلاع الاحتجاجات الإيرانية، ولكن النتيجة تظهر أن الشعب الإيراني بدأ يرفض
انطلقت الثورة الإيرانية عام 1977 - 1979، تحت شعارات المطالبة بالحريات ومكافحة الفساد والديكتاتورية والاستبداد، واستغل
مر عمر بن الخطاب ذات يوم في بعض طرقات المدينة المنورة التي كان يلعب فيها بعض الصغار وما أن رأوه حتى أسرعوا هاربين
أياً كانت النتيجة التي ستذهب إليها أحداث إيران، فإن الحقيقة الأساسية هي أن الجرح قد انفتح ولن يلتئم بسهولة أو بسرعة.
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد
شكراً محمد بن زايد.. شكراً محمد بن راشد. كلمات تبادلها القائدان الكبيران، في مناسبة كبيرة وغالية على قلوب كل أبناء دولة
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب