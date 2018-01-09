لا داعي لنبش الماضي

المصدر:
  • كيم جونغ أون - زعيم كوريا الشمالية
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لا داعي لنبش الماضي ودعونا نعمل لتحسين العلاقات بين الشمال والجنوب

 

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