الأزمة في شبه الجزيرة الكورية

المصدر:
  • زيغمار غابرييل - وزير الخارجية الألماني
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برلين تدعم المبادرة الروسية الصينية لتسوية الأزمة في شبه الجزيرة الكورية

 

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