ضبط النفس

المصدر:
  • فرانسوا ديلاتر - مندوب فرنسا في الأمم المتحدة
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يجب على طهران ضبط النفس واحترام الحقوق الأساسية للمتظاهرين

 

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