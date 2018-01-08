مطالب الشعب الإيراني

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
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المحتجون في إيران سيحصلون على دعم «عظيم» من قبل الولايات المتحدة

 

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