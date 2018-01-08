لن ندعهم وحدهم

المصدر:
  • مايكل بنس - نائب الرئيس الأميركي
التاريخ:
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الشعب الإيراني خرج إلى الشوارع للمطالبة بالحرية ولن ندعهم وحدهم

 

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