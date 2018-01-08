أغضبت الشعب الإيراني

المصدر:
  • شيرين عبادي - محامية إيرانية حازت جائزة نوبل للسلام
التاريخ:
طباعة Email

النفقات العسكرية العالية جداً أغضبت الشعب الإيراني الذي لا يرى مبرراً لذلك

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon