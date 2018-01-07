الامتثال للقوانين الدولية

المصدر:
  • ماثيو رايكروفت - مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة
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ندعو إيران للامتثال للقوانين الدولية واحترام حق شعبها في التعبير عن رأيه

 

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