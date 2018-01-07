احترام الحريات

المصدر:
  • منصور العتيبي - مندوب الكويت في الأمم المتحدة
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يجب على طهران احترام الحريات والاحتجاج السلمي في إيران

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