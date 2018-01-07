يجب على طهران احترام الحريات والاحتجاج السلمي في إيران
تهاوت الإمبراطوريات الجغرافية القديمة وتلاشت ولم يعد لها وجود، ولكن الممالك والإمبراطوريات الحديثة التي لا تقوم على
يقول مثلٌ شعبي في إيران «اكر لالاي بلدي جرا خابت نميبره»، أي إذا كنتَ كما تدّعي تعرف أغنية النوم فلماذا لا يأتيك النعاس
إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 عام زايد.. والذي يأتي تتويجاً لمئوية الشيخ زايد باني ومؤسس نهضة دولة الاتحاد الشامخة..
أياً كانت النتيجة التي ستذهب إليها أحداث إيران، فإن الحقيقة الأساسية هي أن الجرح قد انفتح ولن يلتئم بسهولة أو بسرعة.
ضريبة القيمة المضافة التي طبقت في بعض دول الخليج ومنها دولة الإمارات بداية عام 2018 هي من النصائح التي قدمها البنك
أهلاً ببطل كأس الخليج العربي 23 لكرة القدم، بعد ختام رائع وجميل انتهى على الخير والمحبة من دار «بوناصر» فقد أثبتت الدورة مدى أهميتها.
من حق كل الذين تضرروا من نظام الملالي في إيران أن يغتبطوا لما يحدث في الداخل الإيراني هذه الأيام، سواء نجحت الاحتجاجات
لم يجد نظام الملالي في إيران حلاً لمواجهة التظاهرات الرافضة له التي خرجت في معظم المدن، سوى تحشيد عناصر الأمن الموالية له، للخروج في تظاهرات وهمية لمواجهة مطالب الشعب الإيراني،
بدأ ألبرتو مانغويل كتابه الجميل «فن القراءة» بهذه العبارة: «عندما كنا في الثامنة أو التاسعة، في منزل لم يعد قائماً،
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد