إدانة الدكتاتوريين الإيرانيين

المصدر:
  • مايكل بنس - نائب الرئيس الأميركي
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ندعو قادة الدول الحرة إلى إدانة الدكتاتوريين الإيرانيين وحماية حق الشعب الإيراني

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