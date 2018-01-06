دعم الشعب الإيراني

المصدر:
  • سارة ساندرز - المتحدثة باسم البيت الأبيض
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على المجتمع الدولي دعم الشعب الإيراني الذي يعود إليه قرار تغيير النظام.

 

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