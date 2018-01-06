انتقال سلمي للسلطة

المصدر:
  • ريكس تيلرسون - وزير الخارجية الأميركي
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نحن ندعم أي عناصر داخل إيران تسعى إلى انتقال سلمي للسلطة.

 

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