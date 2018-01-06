قرار التغيير في إيران

مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية لا استعداء العالم العربي.
مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية لا استعداء العالم العربي.
إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 عام زايد.. والذي يأتي تتويجاً لمئوية الشيخ زايد باني ومؤسس نهضة دولة الاتحاد الشامخة..
يتفق العلماء والباحثون أن البشرية ما كان لها أن تبلغ مراحل حضارية متقدمة، لولا اعتماد الإنسان على الملاحظة والبحث والاستقراء
قبل أن تندلع الاحتجاجات وتنطلق انتفاضة الشعب الإيراني، كانت الاتهامات تنهال على إيران من مختلف أنحاء العالم، بتمويل ودعم العصابات الإرهابية.
سويعات معدودة وتنوخ راحلة خليجي 23 برحلها حين يلتقي منتخبا الإمارات وعمان في نهائي الدورة التي حبست الأنفاس طوال أسبوعين كاملين.
المؤسف أن الجماعات الإرهابية تعتمد على الفتاوى الضالة والمنحرفة لتبرير جرائمها، مستغلة حالة الفوضى التي تسود عالم
عندما لاحظت ممالك أوروبا أنّ عبدالرحمن الناصر أعاد ترتيب أوراق البيت الأندلسي الممزّق والذي كاد يسقط مبكراً لولا هذا الشاب الذي لم يتجاوز الحادية والعشرين سنة من عمره عندما أمسك بدفّة حُكم قرطبة.
يبدو أن النظام الإيراني كعادته ما زال يؤمن بأن الشعب الإيراني لا يخضع إلا للقوة والقمع، ولم يحدث، منذ أن وصل هذا النظام الفاشي للحكم.
ليس بغريب على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن يطلق مثل هذه المبادرات
بعد يوم أو ثلاثة أيام لا يمكن لأحد أن يقول إن نظامنا المستحدث هو الأفضل في العالم، التجربة هي الحكم، والإيجابيات والسلبيات لن تظهر فجأة.
أهلاً ببطل كأس الخليج العربي 23 لكرة القدم، بعد ختام رائع وجميل انتهى على الخير والمحبة من دار «بوناصر» فقد أثبتت الدورة مدى أهميتها.