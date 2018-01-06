قرار التغيير في إيران

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية لا استعداء العالم العربي.

 

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