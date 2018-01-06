تدهور الاقتصاد الإيراني

المصدر:
  • شيرين عبادي - محامية إيرانية حاصلة على نوبل للسلام
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تدهور الاقتصاد الإيراني والفجوة المروعة بين الأغنياء والفقراء هما أساس الاحتجاجات.

 

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