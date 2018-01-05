التعايش في سلام

المصدر:
  • عبد الملك المخلافي - وزير الخارجية اليمني
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الانتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الشعب إلى التعايش في سلام مع شعوب المنطقة.

 

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