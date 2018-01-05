مطالب المحتجين مشروعة

المصدر:
  • بوريس جونسون - وزير خارجية بريطانيا
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مطالب المحتجين مشروعة ونطلب من طهران الدخول في حوار جاد معهم.

 

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