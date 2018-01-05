تطلعات الشعب الإيراني

المصدر:
  • دونالد ترامب – الرئيس الأميركي
التاريخ:
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الشعب الإيراني العظيم قمع لسنوات طويلة وهو جائع للطعام والحرية .

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