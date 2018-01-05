في إيران أزمة اقتصادية خطيرة والفساد في جميع أنحاء البلاد بمستويات مروعة.
في إيران أزمة اقتصادية خطيرة والفساد في جميع أنحاء البلاد بمستويات مروعة.
إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 عام زايد.. والذي يأتي تتويجاً لمئوية الشيخ زايد باني ومؤسس نهضة دولة الاتحاد الشامخة..
رسالة الشكر التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،
بداية لا يفترض أن يؤخذ هذا التحليل يقيناً بأن نظام آية الله الإيراني يتهاوى، وأنه ساقط لا محالة. الحقيقة أن النظام في
في أحد اللقاءات صدم غاري جونسون حاكم نيومكسيكو السابق الحضور الذين كانوا ينتظرون استمراراً في السخرية من «فقاعة» الصين وكونها منافسة لسيدة العالم
ما هو المصير الذي ينتظر الحوثيين في اليمن؟ ليس السؤال صادراً عن أمنية بما يجب أن تكون نهايتهم، وإن كنت راغباً في أن
إنــتـهْ وأنـــا مــولْ مـانـبدِّلْ عـوايـدنا
طرحت صديقة على صفحتها في «تويتر» سؤالاً ومضت، الذين قرأوا السؤال توقفوا وحاولوا عبوره ببعض الأجوبة، لكل الأسئلة أكثر من جواب.
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،