إقليمي طائفي

المصدر:
  • أنور قرقاش - وزير الدولة للشؤون الخارجية
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راهن البعض على نموذج إقليمي طائفي نراه يتصدّع أمامنا

 

 

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