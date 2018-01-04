راهن البعض على نموذج إقليمي طائفي نراه يتصدّع أمامنا
إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 عام زايد.. والذي يأتي تتويجاً لمئوية الشيخ زايد باني ومؤسس نهضة دولة الاتحاد الشامخة..
بعد يوم أو ثلاثة أيام لا يمكن لأحد أن يقول إن نظامنا المستحدث هو الأفضل في العالم، التجربة هي الحكم، والإيجابيات والسلبيات لن تظهر فجأة.
لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ولا يُجِلّ العظماء إلا العظماء. وعندما يوجه
حين نستعرض تجربة الاتحاد التعاوني في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد أن عمرها ليس بالطويل، ولكن بكل المقاييس تعد
بداية لا يفترض أن يؤخذ هذا التحليل يقيناً بأن نظام آية الله الإيراني يتهاوى، وأنه ساقط لا محالة. الحقيقة أن النظام في
ما أجملها من بداية للعام الجديد في دولة الإمارات، إنه بحق «عام زايد»، وقد برهن على ذلك "عيال زايد"، الذين أكملوا مسيرة القائد المؤسس، طيب الله ثراه.
في معمعة ألفية ثالثة مُرْبِكة التداعيات، ووسط محيط جغرافي يعج بالاضطرابات والدول الفاشلة، وخلال مرحلة مفصلية تكتوي
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
جسّدت رسالة الشكر والعرفان التي بعث بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
علاقة الإنسان بوطنه كعلاقته بوالديه، فلا أحد يكون طرفاً في العلاقة بين والديه قبل أن يولد، كما أن الإنسان لا يختار وطنه