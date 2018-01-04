حرية التعبير

المصدر:
  • فيدريكا موغيرني -المفوضة الأوروبية
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نأمل أن يكون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مضموناً للمحتجين في إيران .

 

 

 

 

 

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