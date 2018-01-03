احترام حقوق المتظاهرين

المصدر:
  • زيغمار غابريل - وزير خارجية ألمانيا
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نناشد الحكومة الإيرانية احترام حقوق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بسلمية

 

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