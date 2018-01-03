الاحتجاجات تشعل إيران

إيران فشلت على كل الأصعدة ووقت التغيير في إيران قد حان
بداية لا يفترض أن يؤخذ هذا التحليل يقيناً بأن نظام آية الله الإيراني يتهاوى، وأنه ساقط لا محالة. الحقيقة أن النظام في
معظم الآراء تجمع أن للقوات المسلحة مهام عديدة، سواء في أوقات السلم أو الحرب، ولعل من أهمها حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته وأمنه من أي محاولات للاعتداء على حدوده الجغرافية.
من أجمل الأسئلة التي تكررت على مسامعي قبل أيام، كان عن أهم الكتب التي قرأتها سنة 2017، ليوقظ السؤال ذاكرة الاطلاع التي
«لا تبالغ في حبك لأحد فإن صفعة الخذلان تأتي بلا مقدمات» د. وسيم يوسف.. بعض الأشخاص في حياتنا يكونون في قمة روعتهم في
لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ولا يُجِلّ العظماء إلا العظماء. وعندما يوجه
في أحد اللقاءات صدم غاري جونسون حاكم نيومكسيكو السابق الحضور الذين كانوا ينتظرون استمراراً في السخرية من «فقاعة» الصين وكونها منافسة لسيدة العالم
بروح الفكاهة أرسل لي صديق في بداية صباح أول أيام العام الجديد 2018، فاتورة شراء صغيرة جداً أخذها من محل البقالة بعد أن
في معمعة ألفية ثالثة مُرْبِكة التداعيات، ووسط محيط جغرافي يعج بالاضطرابات والدول الفاشلة، وخلال مرحلة مفصلية تكتوي
في المأثور يقولون إن الحب من شيم الكرام، وأما الوفاء فهو من أخلاق العظماء، أما الاعتراف بالفضل فهو من شيم الكبار
نسأل عن العام الذي مضى، أو عن العام الذي بدأ، هنا، عندنا، في دولة الإمارات، فذاك الذي ودعناه كان عام الخير، اسم أطلقته