قلق

المصدر:
  • بوريس جونسون - وزير الخارجية البريطاني
التاريخ:
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لدينا قلق إزاء الوضع في إيران ونؤكد على ضرورة ضمان حق الاحتجاج السلمي

 

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