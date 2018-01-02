لدينا قلق إزاء الوضع في إيران ونؤكد على ضرورة ضمان حق الاحتجاج السلمي
بداية لا يفترض أن يؤخذ هذا التحليل يقيناً بأن نظام آية الله الإيراني يتهاوى، وأنه ساقط لا محالة. الحقيقة أن النظام في
يطلق على هذا العصر عصر المعرفة، وكان هذا نتيجة للتغيرات الجديدة التي شهدها العالم في شتى المجالات، وما أحدثته ثورة التكنولوجيا والمعلومات من تطور سريع على نطاق واسع، فأصبحت القدرة على الإنتاج والتقدم تعتمد على القدرة على الإبداع والابتكار،
«لا تبالغ في حبك لأحد فإن صفعة الخذلان تأتي بلا مقدمات» د. وسيم يوسف.. بعض الأشخاص في حياتنا يكونون في قمة روعتهم في
بروح الفكاهة أرسل لي صديق في بداية صباح أول أيام العام الجديد 2018، فاتورة شراء صغيرة جداً أخذها من محل البقالة بعد أن
إيران تتجرع من نفس الكأس. ربيع ملتهب، طالما عملت بكل قواها لنثر شظاياه في كل أرجاء الوطن العربي، وظنت أنها مانعتها حصونها في الباسيج والحرس الثوري من وصول ألسنة النيران إلى يديها الآثمتين.
قرابة أربعة عقود والشعب الإيراني يعاني الفقر والجوع والبطالة، ويعاني القمع وإرهاب السلطة، ويعاني الفساد المتفشي في
مثلما يفرض البعض نفسه على البياض، فيتصدى للكتابة في بعض المناسبات أو عنها، تفرض بعض المناسبات نفسها أيضاً، فتغري بالكتابة فيها أوعنها. كلا الأمرين غير مستساغ عندي، وإن كنت على وشك أن أقع في الأمر الثاني منهما، كما فعلت في مناسبات سابقة.
في مخيلة كل منا رجل. الرجل المثال. الرجل النموذج. الرجل القدوة. رجل من معدن الرجالات الحقيقيين، مصوغ من ذهب الرجولة، رجل من الرجالات الذين تمثلت فيهم صفة الرجولة في أتمّ معانيها في كل موقف،
من أبرز من وضع المنهجيات الأولى لمفهوم النخبة هو المفكر الفرنسي سان سيمون في بدايات القرن الثامن عشر، إذ كان يرى أنه من
أتذكرون ذلك اليوم الذي تأهل فيه منتخبنا الوطني إلى نهائي كأس الخليج، إنه من الأيام الخالدة التي لا يمكن أن تمحى من