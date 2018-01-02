انتفاضة الشعب الإيراني

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
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أخيراً فطن الإيرانيون إلى أن أموالهم تسرق وتبدد على الإرهاب

 

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