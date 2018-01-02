انتفاضة الشعب الإيراني

مثلما يفرض البعض نفسه على البياض، فيتصدى للكتابة في بعض المناسبات أو عنها، تفرض بعض المناسبات نفسها أيضاً، فتغري بالكتابة فيها أوعنها. كلا الأمرين غير مستساغ عندي، وإن كنت على وشك أن أقع في الأمر الثاني منهما، كما فعلت في مناسبات سابقة.