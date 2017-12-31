الإرهاب الإيراني لترويع الآمنين

الإرهاب الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي
عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي
الإرهاب الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي
عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي
غداً، ستشرق شمس الأول من يناير للعام 2018، لكنها تعرف أنها ليست كإشراقة كل عام، فغدا تأتلق الدنيا سلاماً على انطلاقة عام زايد، سفير الحكمة على مر العصور.
معظم الآراء تجمع أن للقوات المسلحة مهام عديدة، سواء في أوقات السلم أو الحرب، ولعل من أهمها حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته وأمنه من أي محاولات للاعتداء على حدوده الجغرافية.
كما كانت مسببات (الربيع العربي) في شتاء العام 2011م ها هي تهب على إيران وتعصف بالنظام الحاكم موجات من غضب شعبي اجتاح عدة مُدن إيرانية في غرب وشمال البلاد التي خرجت جموع المتظاهرين فيها بعد أن ضاقت أحوال الناس،
ما يقرب من أربعة عقود مضت على نظام الملالي في إيران، والشعب الإيراني يعيش في أسوأ حال، بينما يرى ثروات بلاده الكبيرة تذهب للإنفاق على الحروب،
وأنا ذاهب إلى ديوان محمد الذاير نجم نادي القادسية الكويتي، بدعوة لحضور جلسة ودية مع نجوم الزمن الجميل، بمشاركة نجم العراق أحمد راضي،
ترى ما الذي يجعل موقعاً عالمياً مثل موقع «لينكد إن»، ينشر مقالة بعنوان «خمسة أسباب لكي تنقل شركتك إلى الإمارات»؟، دعونا نتحدث بصراحة: فهنالك الكثير من الدول التي يتوفر لديها المال، وفيها المباني الضخمة والجميلة،
في عام 1895، أصدر الكاتب الفرنسي غوستاف لوبون كتابه الشهير «سيكولوجية الجماهير»، وبعد أكثر من مئة عام قامت دار الساقي بترجمته للمرة الأولى، وذلك عام 1991،
لا مكان للمحاذير السياسية والمجاملات عندما تكون حياة الناس في خطر. وضعت نقطة في نهاية السطر، وسأضع ألف نقطة، ولن نتجادل
تجديد الدماء مطلوب لإنعاش الحياة في كل المجالات. لا غبار على ذلك ولا اعتراض. ولكن الحياة بطبيعتها لا تتجدد بقطع حبل الأجيال وفطرة تواصلها. تسيل الدماء الجديدة بيسر وأريحية دونما حاجة إلى إفراغ الشرايين من محتواها لتصبح هواءً.
حفلت كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمناسبة توقيع قراره بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، بالعديد من التناقضات والمغالطات التاريخية والسياسية والأخلاقية،