قالوا

إيران وتدخلاتها المرفوضة

التاريخ:
طباعة Email

يجب على النظام الإيراني تغليب مصلحة الداخل على مغامراته العربية

أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon