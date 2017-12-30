قالوا

مطلوب من المجتمع الدولي إنقاذه مسار التسوية

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مسار التسوية السياسية في جنيف في خطر كبير ومطلوب من المجتمع الدولي إنقاذه.

نصر الحريري

رئيس المعارضة السورية

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