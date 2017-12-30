قالوا

مشاكل التسوية في سوريا

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يجب هزّ المعارضة السورية ليتساقط منها الراديكاليون الذين يعوّقون المفاوضات

سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي

 

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