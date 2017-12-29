قالوا

البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية تهديداً كبيراً للمنطقة

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البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية يمثل تهديداً كبيراً للمنطقة

أحمد أبو الغيط

أمين عام الجامعة العربية

 

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