قالوا

تحجيم دور «حزب الله» في لبنان

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نحن متفقون مع السعودية على ضرورة تحجيم دور «حزب الله» في لبنان

زيغمار غابريل

وزير خارجية ألمانيا

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