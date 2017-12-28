قالوا

حزب الله ذراع إيران

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«حزب الله» يمثل في الوقت الراهن فرعاً للحرس الثوري الإيراني

عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي

 

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