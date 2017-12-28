حزب الله ذراع إيران

لقد كرّم الدين الإسلامي الإنسان أفضل تكريم، وكان لنبينا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم الأثر الأكبر والأهم في توضيح وترسيخ مفهوم الإنسانية، من خلال ما جاء به في رسالته المحمدية، ألا وهي أن دين الإسلام يدعو للتسامح والرحمة،