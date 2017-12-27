مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لن يكون بديلاً لمسار جنيف
مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لن يكون بديلاً لمسار جنيف
لا مكان للمحاذير السياسية والمجاملات عندما تكون حياة الناس في خطر. وضعت نقطة في نهاية السطر، وسأضع ألف نقطة، ولن نتجادل
الإمارات كانت وستبقى سنداً للعرب، لا تتبدل ولا يعتري مواقفها ولا مشاعرها تجاه أشقائها تغيير، وكل سياساتها تصب لصالحهم.
المشهد اليمني الآن بما فيه من تفاصيل وتحديات يؤكد يوما بعد الآخر صحة قرار «عاصفة الحزم»، فلم يعد أمام مستقبل الدولة
لا غبار علينا، نحن أكثر نقاء وشفافية من البللور، عشنا وسنعيش تحت نور الشمس، تحركنا وطنيتنا التي نرتكز عليها، وننطلق بكل
أسوأ ما يمكن أن يتورط فيه بعض السياسيين الاستمرار في التضليل والتدليس، ظانين أن من حولهم بلا ذاكرة، وهذا درب سلكه بعض
كانت العمامة رمزاً، وكان لصاحبها قيمة عالية ومكانة رفيعة في المجتمعات الإسلامية، فهذه «اللفة» التي توضع على الرأس إشارة للناس .
أخبر المصطفى «صلى الله عليه وسلم»، أنه سيأتي على الناس زمان تكثر فيه الفتن إلى غير ذلك من طوفان الفتن.. أكتب هذه
صباح كل يوم ألقي عليه التحية فهو عميد دورات الخليج العربي لكرة القدم، أجده جالساً بمقر فندق الشيراتون مقر الإعلاميين
عندما لاحظت ممالك أوروبا أنّ عبدالرحمن الناصر أعاد ترتيب أوراق البيت الأندلسي الممزّق والذي كاد يسقط مبكراً لولا هذا الشاب الذي لم يتجاوز الحادية والعشرين سنة من عمره عندما أمسك بدفّة حُكم قرطبة.
للمدائن التي تتخللها القنوات المائية، حكاياتٌ وقصصٌ بازغة أزهرت من بين ضفافها أشعار تشبه الفجر، كما صاغت سطورًا خالدة