لن يكون بديلاً لمسار جنيف

المصدر:
  • زيغمار غابريل - وزير خارجية ألمانيا
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مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي لن يكون بديلاً لمسار جنيف

 

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