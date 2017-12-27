عقبات التسوية في سوريا

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير الخارجية الروسي
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نظام الدولة السورية يجب مناقشته في إطار الحوار الوطني برعاية الأمم المتحدة

 

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