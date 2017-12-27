لم يتم إحراز أي تقدم

المصدر:
  • ستيفان دي ميستورا - المبعوث الأممي في سوريا
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لم يتم إحراز أي تقدم في جنيف بشأن المسائل الإنسانية الأكثر إلحاحاً في سوريا

 

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