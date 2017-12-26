سنواصل الجهود

المصدر:
  • ريكس تيلرسون - وزير الخارجية الأميركي
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سنواصل الجهود لنجعل إيران تدرك أن ما تفعله غير مقبول بالنسبة إلينا

 

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