لا يوجد تحسن

المصدر:
  • نيكي هايلي - السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة
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لا يوجد تحسن في سلوك إيران ودعمها للإرهاب متواصل

 

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