الوقوف بوجه الدور الذي تلعبه إيران

المصدر:
  • زيغمار غابريل - وزير خارجية ألمانيا
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برلين والرياض متوافقتان على الوقوف بوجه الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة

 

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