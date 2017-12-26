برلين والرياض متوافقتان على الوقوف بوجه الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة
برلين والرياض متوافقتان على الوقوف بوجه الدور الذي تلعبه إيران في المنطقة
بعد تبعثر شمل ملايين الأسر بسبب ويلات الحرب العالمية الثانية.. وفي عام 1947 تم تأسيس الاتحاد الدولي للأسرة ليصبح أول منظمة دولية ناطقة باسم الأسرة
اعتبرت نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، أن تصويت المجلس على مشروع قرار يدين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل،
في الوقت الذي كان الغضب يجتاح العالم العربي، ويثير مشاعر كافة المسلمين والمسيحيين في العالم، بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأميركية إلى هناك.
جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن ذاع صيتها وملأ العالم، وانهالت الإدانات والاتهامات من الدول الكبرى
تاريخ الأتراك في البلاد العربية لم يكن مشرفاً، لا الجد ولا جد الجد يمكن أن يتفاخر به التركي عندما يقرأ أفعال الغزاة العثمانيين وولاتهم، وتكفي حكاية جمال باشا الجزار..
المشهد اليمني الآن بما فيه من تفاصيل وتحديات يؤكد يوما بعد الآخر صحة قرار «عاصفة الحزم»، فلم يعد أمام مستقبل الدولة
عندما لاحظت ممالك أوروبا أنّ عبدالرحمن الناصر أعاد ترتيب أوراق البيت الأندلسي الممزّق والذي كاد يسقط مبكراً لولا هذا الشاب الذي لم يتجاوز الحادية والعشرين سنة من عمره عندما أمسك بدفّة حُكم قرطبة.
لا غبار علينا، نحن أكثر نقاء وشفافية من البللور، عشنا وسنعيش تحت نور الشمس، تحركنا وطنيتنا التي نرتكز عليها، وننطلق بكل
الإمارات كانت وستبقى سنداً للعرب، لا تتبدل ولا يعتري مواقفها ولا مشاعرها تجاه أشقائها تغيير، وكل سياساتها تصب لصالحهم.
كانت العمامة رمزاً، وكان لصاحبها قيمة عالية ومكانة رفيعة في المجتمعات الإسلامية، فهذه «اللفة» التي توضع على الرأس إشارة للناس .