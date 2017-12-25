قالوا

لا سلام بين العرب وإسرائيل إلا باحترام الوضع القانوني الدولي للقدس

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لن يتم السلام بين العرب وإسرائيل إلا باحترام الوضع القانوني الدولي للقدس

كوفي أنان

السكرتير الأسبق للأمم المتحدة

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