مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين

سنطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
تيسير جرادات
وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية
سنطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
تيسير جرادات
وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية
من المنقولات المأثورة للفيلسوف والسياسي الروماني القديم شيشيرو، قوله:«ألا تعرف شيئاً عمّا حصل قبل ولادتك، يعني أن تبقى طفلاً للأبد»،
في إطار الحملات الإعلامية القطرية التي تستهدف الانتقاص من إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحالات الاقتصادية والتنموية،
في الوقت الذي كان الغضب يجتاح العالم العربي، ويثير مشاعر كافة المسلمين والمسيحيين في العالم، بعد قرار الرئيس الأميركي ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأميركية إلى هناك.
اعتبرت نيكي هيلي، مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، أن تصويت المجلس على مشروع قرار يدين قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل،
في البدء، كلمة شكر واجبة للمجلس الوطني الاتحادي والنواب الذين حملوا هم المتقاعدين ورموا حجرا في المياه الراكدة لهذه الشريحة..
لأنها الكويت سعينا جميعاً لانجاح استضافتها خليجي 23، لمكانة الكويت في قلوبنا وافقت منتخبات الإمارات والسعودية والبحرين على المشاركة في التجمع الرياضي الكبير،
ستتجه الأنظار هذا المساء الى استاد جابر الدولي بدولة الكويت ضمن خليجي 23 للمجموعة الأولى وبشكل استثنائي، حيث سيشهد مباراتين قويتين صعبتين (الأولى ستكون ديربياً منتظراً بين الإمارات والسعودية والأخرى إثبات الذات بين الكويت وعُمان)،
في الوقت الذي تشتد فيه معاناة الشعب الفلسطيني، وهي معاناة متواصلة منذ سبعة عقود، فإن جهات كثيرة وأطرافاً دولية وإقليمية
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
كعادتها دائماً في احتلال المراكز الأولى في العديد من المجالات، تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول على مستوى العالم..