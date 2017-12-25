قالوا

مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين

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سنطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بعضوية كاملة لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

تيسير جرادات

وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية

 

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