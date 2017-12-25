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دعم المجتمع الدولي للقدس في صدارة الاهتمام العالمي

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دعم المجتمع الدولي للقدس يضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي

معالي الدكتور أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

 

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