قالوا

المجتمع الدولي والقدس

التاريخ:
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واشنطن لن يكون لها دور في العملية السياسية لأنها منحازة لإسرائيل

محمود عباس

رئيس فلسطين

 

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