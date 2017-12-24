قالوا

الأمم المتحدة سجلت انتصاراً لفلسطين

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الأمم المتحدة سجلت انتصاراً جديداً للقضية الفلسطينية بتصويتها ضد قرار ترامب

واصل أبو يوسف

الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية

 

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