قالوا

قرار الجمعية العامة للقدس انتصار للشرعية

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قرار الجمعية العامة حول القدس انتصار للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية

أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

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