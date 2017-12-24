قالوا

واشنطن تتحدى العالم

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واشنطن باستخدامها الفيتو تتحدى الإجماع الدولي بشأن القدس

أحمد أبو الغيط

أمين عام الجامعة العربية

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