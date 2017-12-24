قالوا

الأمم المتحدة تنتصر لفلسطين

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تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار ترامب انتصار لفلسطين

محمود عباس

رئيس فلسطين

 

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