قالوا

قرار ترامب المرفوض

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قرار القدس عاصمة لإسرائيل يخالف القانون الدولي وينتهك حقوق المسلمين والمسيحيين

عبد الله الثاني

ملك الأردن

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