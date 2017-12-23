قالوا

عباس: قرار ترامب من شأنه تأجيج الصراع الديني

التاريخ:
طباعة Email

الجماعات المتطرفة قد تستغل قرار ترامب لتحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني

محمود عباس

رئيس فلسطين

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon