موسكو والرياض

المصدر:
  • سيرغي لافروف - وزير خارجية روسيا
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موسكو والرياض تعتبران إنشاء مناطق آمنة في سوريا خطوة إلى الأمام.

 

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