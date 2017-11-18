مؤشرات حل الأزمة السورية

المصدر:
  • عادل الجبير ـ وزير الخارجية السعودي
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الرياض ترى نتائج إيجابية لتعاون واشنطن وموسكو ضد الإرهاب في سوريا .

 

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