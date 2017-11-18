مؤشرات حل الأزمة السورية

الرياض ترى نتائج إيجابية لتعاون واشنطن وموسكو ضد الإرهاب في سوريا .
الرياض ترى نتائج إيجابية لتعاون واشنطن وموسكو ضد الإرهاب في سوريا .
يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن دولة الإمارات تقف بكل قوة وحسم مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل التحديات.
مع كل يوم جديد، يخرج علينا من الدوحة، من يؤكد أن النظام القطري لن يتغير، وأنه باق على مواقفه وسلوكياته، ومتمسك بخياراته الإستراتيجية التي وصلت به إلى حالة العزلة التي يعيشها حالياً.
في الفن كما في السياسة، يتخذ الناس مواقف متعارضة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ففي السياسة تطرف الانتماء، وفي الفن تطرف الولاء.
لم نتخيل أن تنحدر قطر إلى هذا المستوى الوضيع من التزييف والكذب، دولة وحكومة وإعلاماً رسمياً، كلهم كانوا مجتمعين عند «مسيلمة»..
لا وجه واحداً للأشخاص الذين نعرفهم أو نتعامل معهم عادة، لذلك تصيبنا الدهشة أحياناً، ونتوقف فجأة في أول طريق المعرفة أو في منتصفه.
التسامح في دولة الإمارات ليس مجرد شعار، بل هو نهج هذه الدولة الفتية منذ تأسيسها، إنه نهج الحياة والعمل الذي سار عليه الآباء المؤسسون للدولة.
لطالما ارتبط مفهوم التربية مع وجود المرأة، فعندما نتحدث عن الطفل، نتحدث عن الأم مباشرة، دون أن نلقي الضوء على دور الأب
نعم الله على الخلق كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأعظم النعم بعد الإيمان بالله عز وجل نعمة الأمن، فالأمن عكس الخوف، الأمن
الأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، بل هي العنوان الكاشف لحالة أفراده وطبائعهم وسلوكياتهم، فالمجتمعات مهما كان حجمها، تبدأ بالفرد
لايزال صوت المغني الراحل طلال مدّاح يتردد في أذني، وهو يشدو بالقصيدة المشهورة عند الصغير والكبير والعالم والجاهل..