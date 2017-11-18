مؤشرات حل الأزمة السورية

مع كل يوم جديد، يخرج علينا من الدوحة، من يؤكد أن النظام القطري لن يتغير، وأنه باق على مواقفه وسلوكياته، ومتمسك بخياراته الإستراتيجية التي وصلت به إلى حالة العزلة التي يعيشها حالياً.